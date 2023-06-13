Россиянам назвали способ сэкономить на отдыхе в Турции

РСТ: туристы могут сэкономить на отдыхе в Турции, если приобретут билеты на июнь

Отдых в Турции обойдется путешественникам дешевле, если приобрести билеты на июнь. Такой способ сэкономить назвал россиянам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, рейсы в июне из Москвы в Анталью без багажа могут обойтись туристам в 14 тысяч рублей в одну сторону. С багажом в обе стороны можно купить билеты минимум за 34 тысячи рублей — это на 20 процентов дешевле, чем в июле и августе.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что отели в Турции повысили цены для российских туристов, но оставили их прежними для европейцев. В АТА объяснили, что подорожание для российского рынка связано с отсутствием альтернативных вариантов отдыха за рубежом. В среднем по сравнению с прошлым годом повышение цен произошло на 20 процентов в евро.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что стоимость отдыха на турецких курортах для россиян достигла уровня экзотических стран Азии и Карибского побережья и составила 150-200 тысяч рублей на двоих в неделю.