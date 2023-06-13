В Литве обрадовались отстранению российских фигуристов

В Литве заявили, что приветствуют решение ISU продлить отстранение российских фигуристов

Президент Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис обрадовался решению Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Его слова приводит Athletistic со ссылкой на 15min.

Ясутис заявил, что ISU единогласно проголосовал против возвращения россиян. Он подчеркнул, что решение было не простым для организации, так как это наносит ущерб бюджету организации и спортивному уровню отдельных дисциплин.

«Одна из сильнейших стран в этом виде спорта отстранена. Но желания допустить их нет. Мы очень приветствуем это решение», — добавил представитель Литвы.

11 июня ISU объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на турнирах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.