ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев

Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение сборных России по фигурному катанию и конькобежному спорту. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Срок, в течение которого продолжит действовать запрет на выступления россиян на турнирах, не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на соревнованиях под эгидой ISU.

10 июня в ISU заявили, что санкции против России и отсутствие сборной на соревнованиях привели к тому, что Союз практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. «Первое существенное негативное влияние в размере около одного миллиона швейцарских франков (около 91,6 миллиона рублей) будет замечено в течение 2023 года», — сказано в отчете. Также было отмечено, что в сезоне-2022/2023 снизились рейтинги телетрансляций.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.