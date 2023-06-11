Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Се Шувэй
0:1
2-й сет
live
Лейла Фернандес
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Новак Джокович
Сегодня
15:30 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Краснодар
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Суперфинал
Вероника Кудерметова
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
Завтра
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
13:21, 11 июня 2023Спорт

ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев

Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение сборных России по фигурному катанию и конькобежному спорту. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Срок, в течение которого продолжит действовать запрет на выступления россиян на турнирах, не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на соревнованиях под эгидой ISU.

Материалы по теме:
«Ситуация очень плохая» Новые санкции, Тутберидзе в США и старт сезона. Что происходит в российском фигурном катании?
«Ситуация очень плохая»Новые санкции, Тутберидзе в США и старт сезона. Что происходит в российском фигурном катании?
9 августа 2022
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022

10 июня в ISU заявили, что санкции против России и отсутствие сборной на соревнованиях привели к тому, что Союз практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. «Первое существенное негативное влияние в размере около одного миллиона швейцарских франков (около 91,6 миллиона рублей) будет замечено в течение 2023 года», — сказано в отчете. Также было отмечено, что в сезоне-2022/2023 снизились рейтинги телетрансляций.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ изменили тактику наступления на одном направлении
    Тарасова оценила решение ISU продлить отстранение российских спортсменов
    В МВД Германии подсчитали число совершенных экоактивистами преступлений
    Волочкова резко ответила обвиняющим ее в пьянстве хейтерам
    Черноморский флот начал противодиверсионные учения в Севастополе
    ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев
    Российские полицейские обнаружили дом с 233 кустами конопли
    МЧС локализовало пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону
    В Британии предупредили о возможном росте цен из-за подрыва Каховской ГЭС
    Москвичка распылила перцовый баллончик на представлении в Мариинском театре
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.