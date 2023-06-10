В ISU озвучили объем финансовых потерь из-за отстранения россиян

В ISU заявили, что потеряли около миллиона швейцарских франков из-за отстранения россиян

В Международном союзе конькобежцев (ISU) озвучили объем финансовых потерь из-за отстранения российских и белорусских спортсменов. Отчет опубликован на сайте организации.

В Союзе заявили, что санкции против России и отсутствие сборной на соревнованиях привели к тому, что ISU практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. «Первое существенное негативное влияние в размере около одного миллиона швейцарских франков (около 91,6 миллиона рублей) будет замечено в течение 2023 года», — сказано в отчете.

Кроме того, в ISU рассказали, что за сезон-2022/2023 снизились рейтинги телетрансляций. Причиной тому послужило не только отстранение россиян, но и решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить карьеру.

7 июня 2022 года ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.