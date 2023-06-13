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21:28, 13 июня 2023Россия

Путин обсудит с лидерами стран Африки зерновую сделку

Президент России Путин планирует обсудить с главами стран Африки зерновую сделку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с главами африканских государств зерновую сделку. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских стран. «Мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва будет принимать решение о продлении зерновой сделки, исходя из своих интересов. Он подчеркнул, что стороны в любых обстоятельствах должны ориентироваться на четкое понимание интересов России.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что перспективы продления зерновой сделки отсутствуют. По его словам, Россия заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако постпред отметил, что эти требования не выполняются.

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    Марина Совина
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