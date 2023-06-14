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13:02, 14 июня 2023Россия

Кадыров приказал вывезти Делимханова из зоны СВО любыми путями

Алаудинов: глава Чечни приказал вывезти Делимханова из зоны СВО любыми путями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал вывезти из зоны проведения специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Адама Делимханова любыми путями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем», — написал он.

Ранее 14 июня сообщалось, что Депутат Госдумы Делимханов был ранен в зоне СВО. Позже Алаудинов заявил, что политик уже находится в Чечне и в ближайшее время встретится с главой республики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вышел на связь с Делимхановым. По его словам, депутат здоров.

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    Варвара Кошечкина
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