Кадыров приказал вывезти Делимханова из зоны СВО любыми путями

Алаудинов: глава Чечни приказал вывезти Делимханова из зоны СВО любыми путями

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал вывезти из зоны проведения специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Адама Делимханова любыми путями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем», — написал он.

Ранее 14 июня сообщалось, что Депутат Госдумы Делимханов был ранен в зоне СВО. Позже Алаудинов заявил, что политик уже находится в Чечне и в ближайшее время встретится с главой республики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вышел на связь с Делимхановым. По его словам, депутат здоров.