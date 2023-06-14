Глава «Ахмата» назвал местонахождение Делимханова после сообщений о его ранении
Командир «Ахмата» Алаудинов: депутат Делимханов находится в Чечне
Депутат Госдумы Адам Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне. Его местоположение назвал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.
14 июня сообщалось о ранении Делимханова в зоне проведения специальной военной операции.
Делимханов в ближайшее время встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и уже выехал к нему, добавил командир «Ахмата».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин перед открытием очередного заседания нижней палаты сообщил депутатам, что Делимханов вышел на связь.