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12:48, 14 июня 2023Россия

Глава «Ахмата» назвал местонахождение Делимханова после сообщений о его ранении

Командир «Ахмата» Алаудинов: депутат Делимханов находится в Чечне
Адам Делимханов

Адам Делимханов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Адам Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне. Его местоположение назвал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

14 июня сообщалось о ранении Делимханова в зоне проведения специальной военной операции.

Делимханов в ближайшее время встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и уже выехал к нему, добавил командир «Ахмата».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин перед открытием очередного заседания нижней палаты сообщил депутатам, что Делимханов вышел на связь.

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    Алан Босиков
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