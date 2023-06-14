В Совфеде отреагировали на сообщение о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

Сенатор Джабаров отреагировал на сообщение о ранении депутата Делимханова в зоне СВО

Сенатор Владимир Джабаров пожелал скорейшего выздоровления депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Об этом он написал в Telegram.

О ранении одного из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова в зоне специальной военной операции (СВО) стало известно 14 июня.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Делимханов вышел на связь.

На ситуацию отреагировали в Чечне. Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым. Он попросил оказать содействие в предоставлении информации и пообещал вознаграждение.