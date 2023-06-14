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09:31, 14 июня 2023Спорт

Российский хоккеист прокомментировал победу в Кубке Стэнли

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев назвал победу в Кубке Стэнли невероятной

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев прокомментировал победу в Кубке Стэнли. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Барбашев назвал выигрыш невероятным. «Весь плей-офф болельщики гнали нас вперед. Нам очень повезло выиграть дома, на глазах у наших болельщиков. Это было потрясающе, слов нет», — поделился он. Спортсмен добавил, что ему повезло перейти в команду из Вегаса в последний трансферный день.

Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Первый трофей он завоевал в составе «Сент-Луис Блюс» в сезоне-2018/2019.

14 июня «Вегас» обыграл «Флориду Пантерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:3. Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем периоде. Итоговый счет в серии — 4:1.

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