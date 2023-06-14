Российский вратарь «Флориды» оценил проигрыш «Вегасу» в финале Кубка Стэнли

Вратарь Бобровский заявил, что «Флорида» билась с «Вегасом» до конца в финале Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский оценил проигрыш клубу «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли. Его слова приводит журналист Джеймсон Олив в Twitter.

Вратарь называл игру «Флориды» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) огромным шагом. «Мы стали очень близки друг с другом. Мы выигрывали вместе, проигрывали вместе. Я горжусь тем, что ребята бились до конца», — заявил он.

14 июня «Вегас» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:3. Итоговый счет в серии — 4:1.

Для «Флориды» это был второй в истории выход в финал турнира. Ранее команде это удавалось в 1996 году, однако тогда сильнее оказался «Колорадо Эвеланш» (0-4).