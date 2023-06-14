Турецкий клуб нацелился на покупку игрока «Зенита»

Fotomac: турецкий «Бешикташ» предложит игроку «Зенита» Далеру Кузяеву контракт на два года

Турецкий «Бешикташ» нацелился на покупку игрока «Зенита» Далера Кузяева. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, 16-кратный чемпион Турции предложит российскому полузащитнику контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. По соглашению Кузяев будет получать от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год. Кроме того, предусмотрен подписной бонус в размере 2,5 миллиона евро. Отмечается, что главный тренер команды Шенол Гюнеш одобряет покупку 30-летнего игрока.

Ранее стало известно об интересе к Кузяеву со стороны других иностранных клубов. Трансфер игрока рассматривали французский «Марсель» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Его контракт с петербургской командой истекает 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги футболист провел 26 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.