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16:05, 14 июня 2023Спорт

В РФС рассказали о будущем Карпина после возвращения на международные турниры

РФС: тренер Карпин не будет совмещать работу в сборной и клубе после допуска к турнирам

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о будущем тренера Валерия Карпина после возвращения команд на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов назвал ситуацию с недопуском россиян на соревнования экстраординарной и отметил, что сейчас у специалистов есть возможность совмещать должности в сборной и «Ростове». «Когда мы вернемся, логично, что тренер клуба будет только в клубе, а тренер сборной только в сборной. Нет конфликта интересов, никто не может никого обвинить, у всех есть выходные», — заявил он.

Российские сборные и клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017-го по 2021 год.

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