Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Полина Кудерметова
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Хертогенбосх (ж)
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. 1/2 финала
Даниил Медведев
Завтра
13:30 (Мск)
Адриан Маннарино
Хертогенбосх (м)
Кимберли Биррелл
Завтра
13:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
20:31, 14 июня 2023Спорт

Карпов оценил решение российского гроссмейстера сменить гражданство

Анатолий Карпов назвал странным решение гроссмейстера Мотылева сменить гражданство
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов оценил решение российского гроссмейстера Александра Мотылева сменить спортивное гражданство на румынское. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов назвал решение странным и заявил, что удивлен этой новостью, так как обычно шахматисты переходят в более сильные сборные. «Я не знаю, какие условия в Румынии предложили Мотылеву», — подчеркнул он.

Ранее 14 июня стало известно, что 43-летний Мотылев перешел в сборную Румынии. В декабре 2022 года он был включен в список кандидатов в сборную России на 2023-й год как тренер мужской команды, а также как резервный игрок в командных соревнованиях.

Мотылев — чемпион России и Европы. Шахматист занимает 211-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. Ранее в качестве тренера он работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Соратник Кадырова Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении на СВО
    Балицкий назвал начало контрнаступления ВСУ неэффективным
    В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру
    Бывшего директора российской спортивной школы осудили за коррупцию
    Доктор Долгов призвал россиян отказаться от выхода из зоны комфорта
    Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
    Бывшая глава МИД Австрии примет участие в ПМЭФ
    Украинских танкистов обвинили в катастрофических ошибках на поле боя
    Мошенники обманом оформили кредиты на 10 пьющих жителей российского города
    Найдены три самые дешевые «однушки» Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.