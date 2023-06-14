Карпов оценил решение российского гроссмейстера сменить гражданство

Анатолий Карпов назвал странным решение гроссмейстера Мотылева сменить гражданство

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов оценил решение российского гроссмейстера Александра Мотылева сменить спортивное гражданство на румынское. Его слова приводит РИА Новости.

Карпов назвал решение странным и заявил, что удивлен этой новостью, так как обычно шахматисты переходят в более сильные сборные. «Я не знаю, какие условия в Румынии предложили Мотылеву», — подчеркнул он.

Ранее 14 июня стало известно, что 43-летний Мотылев перешел в сборную Румынии. В декабре 2022 года он был включен в список кандидатов в сборную России на 2023-й год как тренер мужской команды, а также как резервный игрок в командных соревнованиях.

Мотылев — чемпион России и Европы. Шахматист занимает 211-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. Ранее в качестве тренера он работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной.