Тренировавший сборную России гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Тренировавший сборную России шахматист Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское

Российский гроссмейстер Александр Мотылев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

43-летний шахматист перешел в сборную Румынии. В декабре 2022 года он был включен в список кандидатов в сборную России на 2023-й год как тренер мужской команды, а также как резервный игрок в командных соревнованиях.

Мотылев — чемпион России и Европы. Шахматист занимает 211-е место в рейтинге ФИДЕ. Ранее в качестве тренера он работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной.

В феврале ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки. Решение связано с переходом Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.