ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять гражданство по ускоренной программе

ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять спортивное гражданство по ускоренной программе

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Россияне смогут представлять новую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений. Кроме того, европейские национальные федерации не будут иметь права на получение каких-либо компенсаций, если шахматист решит покинуть любую из них.

Ранее стало известно, что Совет ФИДЕ разрешил ФШР переход в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Окончательное одобрение перехода остается за АШФ. Решение будет озвучено на Континентальной ассамблее делегатами Саммита организации 28 февраля.

2 января сообщалось, что российский гроссмейстер Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Спортсменка более 10 лет является гражданкой европейской страны.