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13:12, 22 февраля 2023Спорт

ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять гражданство по ускоренной программе

ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять спортивное гражданство по ускоренной программе

Фото: Unsplash

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Россияне смогут представлять новую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений. Кроме того, европейские национальные федерации не будут иметь права на получение каких-либо компенсаций, если шахматист решит покинуть любую из них.

Ранее стало известно, что Совет ФИДЕ разрешил ФШР переход в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Окончательное одобрение перехода остается за АШФ. Решение будет озвучено на Континентальной ассамблее делегатами Саммита организации 28 февраля.

2 января сообщалось, что российский гроссмейстер Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Спортсменка более 10 лет является гражданкой европейской страны.

Алексей Гусев
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