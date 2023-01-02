Российская шахматистка будет выступать под флагом Швейцарии

Российская шахматистка Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии

Российский гроссмейстер Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщается на официальном сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE).

В настоящее время Костенюк выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). С 2024 года спортсменка, имеющая швейцарский паспорт уже более 10 лет в связи с браком с гражданином страны, станет членом женской сборной Швейцарии.

При этом в Швейцарии не исключают возможность ее выступлений за мужскую команду. При переходе Костенюк в швейцарскую сборную в 2023 году, FSE должна была бы выплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в размере 10 тысяч долларов. Однако после двухлетнего периода ожидания смена федерации не требует выплат.

В 2022 году Александру Костенюк признали шахматисткой года по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Костенюк — двукратная чемпионка России. Она пять раз выигрывала командный чемпионат Европы в составе российской сборной. Костенюк замужем за отечественным гроссмейстером Павлом Трегубовым.