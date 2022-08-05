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Россиянку Костенюк признали шахматисткой года

Россиянку Александру Костенюк признали шахматисткой года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиянку Александру Костенюк признали шахматисткой года по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России.

38-летняя гроссмейстер в 2021 году выиграла Кубок мира среди женщин, а также чемпионат мира по быстрым шахматам. Также Костенюк показала второй результат на чемпионате мира по блицу.

26 июля стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против китайца Дин Лижэня за титул чемпиона мира по шахматам весной 2023 года.

Костенюк — двукратная чемпионка России. Она пять раз выигрывала командный чемпионат Европы в составе российской сборной. Костенюк замужем за отечественным гроссмейстером Павлом Трегубовым.

Николай Костюков
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