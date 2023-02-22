Федерации шахмат России разрешили переход в Азиатскую шахматную федерацию

Совет ФИДЕ разрешил Федерации шахмат России переход в Азиатскую шахматную федерацию

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешил Федерации шахмат России (ФШР) переход в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Об этом сообщается на сайте ФШР.

Отмечается, что решение было принято ФИДЕ 21 февраля. При этом окончательное одобрение перехода остается за АШФ. Решение будет озвучено на Континентальной ассамблее делегатами Саммита АШФ 28 февраля.

О желании ФШР выступать в Азии сообщалось в апреле 2022 года. Тогда же это решение было единогласно поддержано на заочном заседании Наблюдательного совета ФШР.

В апреле-мае 2023 года россиянин Ян Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Турнир пройдет в Астане (Казахстан), отечественный игрок будет выступать на нем под нейтральным флагом. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался защищать титул.

