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Спорт

Федерация шахмат России захотела вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости

Федерация шахмат России (ФШР) захотела вступить в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято единогласно на заочном заседании Наблюдательного совета ФШР. В Азиатскую шахматную федерацию входят 52 национальные организации.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина. Он не сможет участвовать в рейтинговых турнирах под эгидой организации.

16 марта стало известно, что ФИДЕ отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Шахматистам разрешено выступать на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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