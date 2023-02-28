Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации

Федерацию шахмат России (ФШР) приняли в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Переход подтвердил юрист Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Александр Мартынов. Уточняется, что это решение приняли во вторник, 28 февраля, на заседании генеральной ассамблеи АШФ.

22 февраля стало известно, что совет ФИДЕ разрешил России перейти в Азию. О желании российский шахматистов выступать в Азии сообщалось в апреле 2022 года.

В апреле-мае 2023 года россиянин Ян Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Турнир пройдет в Астане (Казахстан), отечественный игрок будет выступать под нейтральным флагом. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался защищать титул.