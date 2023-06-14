В Кировоградской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Власти Кировоградской области Украины заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

В Кировоградской области Украины произошел пожар на инфраструктурном объекте. Об этом заявил глава администрации региона Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об объекте в Светловодске. Райкович уточнил, что пожар удалось оперативно локализовать.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе после объявления воздушной тревоги. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей города оставаться в укрытиях. Кроме того, сирены звучали в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

13 июня в Днепропетровске прогремел взрыв. При этом воздушная тревога в области не объявлялась. Также серия взрывов произошла в Киеве.