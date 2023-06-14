В Одессе произошли взрывы

УНИАН: в Одессе после объявления воздушной тревоги произошли взрывы

В Одессе после объявления воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Вечером 9 июня «Страна.ua» сообщала о звуках взрывов и работе ПВО в Одессе. В регионе объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 9 июня взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. Также по всей территории Украины действовала воздушная тревога.