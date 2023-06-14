Девушки нашли простой способ избежать навязчивого мужского внимания в метро

TikTok-блогерши посоветовали скрывать откровенные наряды от мужчин в метро широкой одеждой

Популярные блогерши нашли простой способ избежать чрезмерного мужского внимания в общественном месте. Соответствующие ролики появились на платформе TikTok.

Ставшая популярной в сети новая тенденция subway T-shirts («футболки для метро») к настоящему моменту набрала уже более 150 миллионов просмотров на упомянутой платформе. Авторы видео массово принялись демонстрировать, что во время поездки в метро они надевают оверсайз-одежду поверх откровенных нарядов. По мнению инфлюэнсеров, такой способ позволяет им предотвратить навязчивые взгляды мужского пола.

Так, юзерша с никнеймом quesosscorpio в одном из последних роликов сначала предстала в голубом прозрачном топе с глубоким декольте и мини-юбке в стиле милитари. Затем девушка надела длинную и широкую футболку кремового оттенка, которая полностью скрыла ее первоначальный образ. «Футболка для метро, которая обеспечит мне безопасность», — пояснила она.

Согласно опубликованным видео, главная задача данного тренда заключается в том, чтобы найти универсальную вещь, которая будет компактной и не займет много места в сумке. В список таких предметов гардероба у инфлюэнсеров в первую очередь вошли футболки и белые рубашки.

Ранее в июне невесты массово отказались от белых платьев на свадьбу. Журналисты New York Post сообщили, что новая тенденция nontraditionalweddingdress стала популярна в TikTok. Отмечается, что невесты публикуют в сети ролики, в которых демонстрируют угольно-черные образы, прозрачные платья и другие нестандартные наряды для торжества.