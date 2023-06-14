«Интерфакс»: вице-премьер Новак не приедет на ПМЭФ из-за болезни

Вице-премьер России Александр Новак не приедет на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) из-за болезни, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его представителя.

Новак планировал принять участие во флагманской сессии «Мировая экономика в эпоху глобального перелома. Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего».

Ранее Reuters сообщал, что форум также пропустит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вместо него мероприятие посетят замминистра экономики и вице-премьер. Причины, по которым глава Казахстана отказался от участия в форуме, в Астане не раскрыли. На прошлом ПМЭФ Токаев присутствовал — тогда он заявил, что Казахстан считает ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями» и не признает их.

Форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России» и его предстоящая речь не станет исключением.