Бывшая глава МИД Австрии примет участие в ПМЭФ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль примет участие в ПМЭФ

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль приедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу мероприятия.

Экс-министр выступит на нескольких сессиях и поучаствует в деловом завтраке, который состоится утром 15 июня.

Ранее стало известно, что ПМЭФ в Санкт-Петербурге в 2023 году посетят представители более 15 стран. Среди представительных гостей ПМЭФ-2023 в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.