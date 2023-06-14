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17:20, 14 июня 2023Экономика

В Кремле рассказали о самых представительных гостях ПМЭФ

Помощник президента Ушаков: ПМЭФ-2023 посетят делегации из более чем 15 стран
Абдельмаджид Теббун

Абдельмаджид Теббун. Фото: Algerian Presidency Office / Globallookpress.com

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2023 году посетят представители более 15 стран. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит газета «Ведомости».

Среди представительных гостей ПМЭФ-2023 в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. При этом большинство участников мероприятия не являются лидерами своей страны: например, первым лицом Алжира является премьер-министр Айман Бенабдеррахман, а лидером Кубы — президент и глава ЦК КПК Мигель Диас-Канель.

По словам Ушакова, помимо президентов и премьер-министров форум в этом году посетят министры, губернаторы и сенаторы ряда стран, дипломаты и представители международных организаций — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Африканского экспортно-импортного банка и других органов.

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Ранее стало известно, что Петербургский экономический форум из-за болезни пропустит вице-премьер России Александр Новак, а вместо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибудут замминистра экономики и вице-премьер. Причины, по которым глава Казахстана отказался от участия в форуме, в Астане не раскрыли.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года. На пленарной сессии ПМЭФ 16 июня выступит президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, его выступление будет иметь высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России».

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    Вячеслав Агапов
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