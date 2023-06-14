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14:41, 14 июня 2023Ценности

Стилист Рогов назвал россиянам главные тренды лета 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал майки-алкоголички главным трендом лета 2023 года

Фото: Kostikova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам главные тренды лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, который насчитывает более 131 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальны кожаные куртки, джинсы и майки-алкоголички. Также в список вошли жилеты и платья-комбинации.

«Вдохновение дня — юная Дрю Бэрримор. Самые актуальные сейчас образы!» — написал Рогов и прикрепил фотографии упомянутой американской актрисы. При этом специалист продемонстрировал, как стилизовать перечисленные тренды этим летом.

Ранее Александр Рогов назвал самую модную обувь лета 2023 года. Речь идет о кожаных лоферах, которые автор публикации рекомендовал носить с повседневными предметами гардероба, например джинсами или льняными брюками. Кроме того, по словам эксперта, упомянутая модель обуви хорошо сочетается с мини-юбками и классическими штанами различного кроя.

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    Екатерина Ештокина
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