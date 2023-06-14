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17:43, 14 июня 2023Спорт

В РФС рассказали новые подробности переговоров с УЕФА

Митрофанов заявил, что РФС не собирается уходить в Азию и ведет переговоры с УЕФА

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал новые подробности переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Наша основная задача — играть в футбол, а не числиться в какой-либо конфедерации. УЕФА это понимает», — заявил Митрофанов. Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой задачу уйти в Азиатскую конфедерацию, однако если УЕФА откажет нашей стране в восстановлении членства, то такая возможность рассматривается.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучила вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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