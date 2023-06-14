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20:20, 13 июня 2023Мир

В ФРГ усомнились в выводах Шольца о виновниках подрыва плотины Каховской ГЭС

В бундестаге усомнились в заявлении Шольца о вине России в подрыве плотины Каховской ГЭС

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Депутаты бундестага от Левой партии Андрей Гунько и Севим Дагдален обратились к федеральному правительству Германии с вопросом о том, на какой информации было основано заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил Россию в подрыве плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). «Лента.ру» ознакомилась с соответствующими парламентскими запросами.

Свои обращения Гунько и Дагдален направили в правительство отдельно.

На каких конкретных доказательствах основано заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что предполагаемый взрыв Каховской плотины был «агрессией российской стороны», в то время как в США и Великобритании заявили, что пока не располагают доказательствами того, кто несет ответственность за разрушение плотины, и какая еще информация есть у федерального правительства о причинах повреждения плотины?

Андрей Гунькодепутат бундестага от Левой партии

Дагдален, в свою очередь, задала немецкому кабмину аналогичный вопрос, при этом сославшись на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который через день после подрыва плотины сообщил, что пока не готов сказать, кто виновен в произошедшем.

Какими конкретными сведениями располагало федеральное правительство 6 июня 2023 года о причастности России к разрушению Каховской плотины на Украине, которые канцлер [ФРГ] Олаф Шольц озвучил утром 6 июня 2023 года (…), в то время как правительство США в тот же день подчеркнуло, что у него нет достоверной информации о причинах разрушения Каховской плотины, а премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил (…) 7 июня 2023 года, что пока неясно, несет ли Россия ответственность за прорыв плотины?

Севим Дагдалендепутат бундестага от Левой партии

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня, как сообщает Минобороны, в результате обстрела ВСУ. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Украина обвинения отрицает, а президент страны Владимир Зеленский в произошедшем обвиняет «российских террористов».

В тот же день Шольц выступил с заявлением, в котором назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «новым измерением» в российско-украинском конфликте. Более того, политик обвинил в разрушении плотины Россию и заявил, что это «соответствует тому, как [президент России Владимир] Путин ведет эту войну».

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    Кирилл Садовский
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