В Британии высказались об ответственных за разрушение Каховской ГЭС

Сунак: Британия не может возложить на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не может возложить ответственность на Москву за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующее заявление он сделал в среду, 7 июня, во время визита в США, сообщает Reuters.

Политик заявил, что пока не готов сказать, кто виновен в произошедшем. «Вы знаете, наши службы безопасности и военные работают над этим», — сказал Сунак.

Ранее Белый дом оценил сообщения о причастности России к подрыву Каховской ГЭС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США сейчас не может с уверенностью сказать, кто несет за это ответственность.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

В Кремле заявили, что удар по ГЭС нанесли Вооруженные силы Украины, и назвали этот акт преднамеренной диверсией.