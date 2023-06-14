Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки

Сальдо: уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизился практически до нулевой отметки

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах, которые попали в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС, снизился практически до нуля. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно», — отметил Сальдо.

При этом в Новокаховском городском округе уровень воды остается без изменений — пять метров, также подчеркнул врио главы Херсонской области.

Кроме того, в Новой Каховке в течение суток была проведена специальная обработка пяти двухэтажных домов, откачана вода из четырех домов. Также были вывезены 102 кубометра мусора, резюмировал Владимир Сальдо.

11 июня Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Так, единовременно будет выплачена материальная помощь в размере десяти тысяч рублей на человека. Тем, кто полностью утратил свое имущество, государство возместит 100 тысяч рублей.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают.