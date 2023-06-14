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10:31, 14 июня 2023Мир

Захарова отреагировала на просьбу Макрона о визите на саммит БРИКС

Захарова: Париж должен разъяснить Москве цель и причину визита Макрона на саммит БРИКС

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Париж должен разъяснить Москве цель и причину визита президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Было бы неплохо, если бы они рассказали, зачем они хотят [посетить саммит БРИКС]. Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь — вот это они пусть сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы», — прокомментировала представитель желание Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон обратился к своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. «Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня», — говорится в сообщении дипломатических источников.

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    Виктория Кондратьева
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