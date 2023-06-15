Кулинарные способности сына Бекхэма высмеяли в сети

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин использовал целую бутылку масла авокадо для двух кусков курицы

В сети высмеяли cтаршего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина за его кулинарные способности. Соответствующий пост и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летний мужчина принялся жарить курицу, используя масло авокадо. Он замариновал две куриные грудки с помощью специй, обвалял их в муке и переложил в наполненную целой бутылкой масла сковороду. Известно, что стоимость такого масла составляет 24,99 доллара.

Фанаты возмутились поступком инфлюэнсера, чей блог насчитывает более 15 миллионов подписчиков, в комментариях под постом. «Очень много масла», «В мире есть голодающие люди, а вы израсходовали масло и молоко, которых бы хватило примерно на 20 человек. Но вам этого не понять», «Я в шоке, сколько вы всего потратили для двух кусков курицы», «Это масло очень дорогое», — написали они.

Ранее в июне Юлия Высоцкая нашла способ заработать на ставших мемами неудачных блюдах. Сообщалось, что шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya Никита Чурюмов создал меню из блюд, которые Высоцкая готовила в авторской кулинарной программе «Едим дома». Отмечалось, что в новом меню заведения гости могут заказать «сырники, где корочка не убежала» за 450 рублей и авторские «макароны с водочкой» за 650 рублей.