Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:49, 15 июня 2023Ценности

Кулинарные способности сына Бекхэма высмеяли в сети

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин использовал целую бутылку масла авокадо для двух кусков курицы

Фото: @brooklynpeltzbeckham

В сети высмеяли cтаршего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина за его кулинарные способности. Соответствующий пост и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летний мужчина принялся жарить курицу, используя масло авокадо. Он замариновал две куриные грудки с помощью специй, обвалял их в муке и переложил в наполненную целой бутылкой масла сковороду. Известно, что стоимость такого масла составляет 24,99 доллара.

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Неполный счет за плотный ужин. Можно ли экономить и есть в ресторанах
Неполный счет за плотный ужин.Можно ли экономить и есть в ресторанах
8 сентября 2022

Фанаты возмутились поступком инфлюэнсера, чей блог насчитывает более 15 миллионов подписчиков, в комментариях под постом. «Очень много масла», «В мире есть голодающие люди, а вы израсходовали масло и молоко, которых бы хватило примерно на 20 человек. Но вам этого не понять», «Я в шоке, сколько вы всего потратили для двух кусков курицы», «Это масло очень дорогое», — написали они.

Ранее в июне Юлия Высоцкая нашла способ заработать на ставших мемами неудачных блюдах. Сообщалось, что шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya Никита Чурюмов создал меню из блюд, которые Высоцкая готовила в авторской кулинарной программе «Едим дома». Отмечалось, что в новом меню заведения гости могут заказать «сырники, где корочка не убежала» за 450 рублей и авторские «макароны с водочкой» за 650 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    В России узнали о тяжелом ранении главы украинской разведки. Что случилось с Кириллом Будановым?
    Названа эффективная диета для женщин старше 45 лет
    В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»
    Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео
    Кулинарные способности сына Бекхэма высмеяли в сети
    Кремль опроверг планы по национализации активов Запада по низким ценам
    Роза Сябитова усомнилась в эффективности «денежного» ритуала с трусами
    МИД призвал установить диалог Приштины и Белграда
    Возможную продолжительность украинского контрнаступления оценили
    США назвали число подготовленных для контрнаступления солдат ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.