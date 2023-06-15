Минюст начал проверку Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента

Минюст России начал проверку Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента

Минюст России начал проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается проверки, мы ее начали», — сообщил Свириденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Ельцин-центру следовало бы «подправить идеологию». При этом он подчеркнул, что выступает против закрытия учреждения.

В мае режиссер Никита Михалков заявил о необходимости закрыть Ельцин-центр. Ранее он также призывал признать учреждение иноагентом.