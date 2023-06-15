Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 15 июня 2023Россия

Минюст начал проверку Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента

Минюст России начал проверку Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

Минюст России начал проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается проверки, мы ее начали», — сообщил Свириденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Ельцин-центру следовало бы «подправить идеологию». При этом он подчеркнул, что выступает против закрытия учреждения.

В мае режиссер Никита Михалков заявил о необходимости закрыть Ельцин-центр. Ранее он также призывал признать учреждение иноагентом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    В Белоруссии сообщили о сбитии украинского беспилотника
    Появились кадры сожженной американской бронетехники на Времевском выступе
    Сокращение срока отключения воды летом до трех дней назвали нереальным
    Российский комик высказался об участии в популярном шоу словами «мне не стыдно»
    Девять женщин обвинили актера Билла Косби в сексуальном насилии
    Горящая маршрутка в Подмосковье попала на видео
    Глава МАГАТЭ приехал с визитом на Запорожскую АЭС
    ВСУ 20 раз за сутки ударили по Шебекинскому округу
    Участники ПМЭФ станцевали с оружием в руках
    Украина ударила по Белгородской области десятками снарядов за сутки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.