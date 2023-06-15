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13:19, 15 июня 2023Забота о себе

Сексолог подсказала действенные способы предотвратить измену

Сексолог Кокс: список неприемлемых действий может удержать партнера от измены

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Британский сексолог Трейси Кокс считает, что внимание друг к другу и взаимная инициатива в спальне помогут предотвратить супружескую неверность. Эти и другие способы уберечь семью от измены она подсказала в авторской колонке для Daily Mail.

Трейси Кокс подчеркнула, что неверность необязательно связана с недостатками в отношениях. По ее словам, изменники часто испытывают сложные переживания или идут на этот шаг из-за глупости. Тем не менее она дала несколько действенных советов, которые, по ее мнению, помогут удержать партнера от предательства. В первую очередь, сексолог посоветовала с первых дней отношений определить список допустимых и неприемлемых действий в жизни, интернете и социальных сетях. По ее словам, это поможет в будущем избежать конфликтов и многих других проблем.

Далее Кокс рекомендовала наладить гармоничные отношения в спальне. По ее мнению, интерес к сексу должны проявлять оба партнера. Она объяснила, что если инициатива всегда исходит от кого-то одного, то со временем он или она начинает сомневаться в своей привлекательности. Низкая самооценка, по словам Кокс, подталкивает искать одобрения на стороне.

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Она также посоветовала парам не зацикливаться на количестве секса, а вкладывать усилия в качество. «Дело не в числе половых актов, а в их содержании. Секс раз в месяц, но наполненный энтузиазмом и взаимной любовью, удовлетворяет больше, чем жалкие, хоть и регулярные контакты три раза в неделю», — высказалась Трэйси Кокс.

Еще один важный пункт, о котором, по словам сексолога, забывают многие супруги, — это внешность. «Никто не говорит, что нужно выглядеть так же, как в день знакомства. Это невозможно и непродуктивно. Но в моногамных парах существует негласное соглашение, которое безусловно включает пункт о внешнем виде. Предполагается, что оба партнера будут следить за своим здоровьем и стараться выглядеть наилучшим образом», — подчеркнула специалистка.

В заключение она посоветовала партнерам каждый день быть добрыми и внимательными друг к другу. По ее мнению, ежедневные небольшие знаки внимания делают для гармоничных отношений больше, чем шикарные подарки один раз в году.

Ранее психолог-консультант Алена Май перечислила причины ссор и угасания страсти в отношениях и способы избежать этого. По ее словам, партнеры смогут реанимировать отношения, если будут прислушиваться друг к другу.

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    Екатерина Улитина
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