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18:18, 15 июня 2023Забота о себе

76-летний музыкант рассказал о первых пугающих признаках деменции

Сооснователь The Turtles Волман рассказал о галлюцинациях из-за деменции с тельцами Леви
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Rick Diamond / Getty Images

76-летний американский музыкант и вокалист, сооснователь группы The Turtles Марк Волман впервые рассказал о своем диагнозе. О первых пугающих признаках деменции с тельцами Леви он побеседовал с People.

По словам музыканта, первые признаки нейродегенеративного заболевания он ощутил в 2018 году, когда преподавал курс музыкального дела в Университете Белмонт (Нэшвилл, США). «Я помню, как запинался, не понимал, что происходит. Мозг терялся, я терял нить», — признался он.

Исполнитель хита Happy Together также рассказал, что в последующие два года у него стали трястись руки и начались галлюцинации. Возле своего дома он видел поле боя с солдатами Гражданской войны, а на мебели и бытовой технике начали проступать лица. В апреле 2020 года Волману диагностировали деменцию с тельцами Леви.

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Волман осознает, что со временем его физическое и ментальное здоровье будет ухудшаться. «Я понял, что моя жизнь принимает совершенно новый оборот. И я смирился. Чему быть, того не миновать, я продержусь сколько смогу», — говорит он. Сейчас музыканту помогают две бывшие жены, живущие неподалеку.

Ранее родные впервые показали страдающего лобно-височной формой деменции американского актера Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза. Трогательный ролик в честь 68-летия звезды боевиков 1990-х годов опубликовала его бывшая жена, актриса Деми Мур.

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    Александра Лисица
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