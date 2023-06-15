Озвучена опасность дефицита витамина D для беременных

Nature Communications: дефицит витамина D у беременных увеличил риск диабета у плода

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе озвучили опасность дефицита витамина D для беременных. Недостаток этого витамина во время вынашивания ребенка может увеличить риск развития диабета второго типа у потомства в будущем. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе экспериментов на мышах, рожденных от матерей с дефицитом витамина D, специалисты определили тип стволовых клеток, на которые необратимо влияет недостаток вещества. Они обнаружили изменения в определенных генах в стволовых клетках, которые позже превращаются в иммунные, в том числе в макрофаги. Затем макрофаги, подвергнутые воздействию дефицита витамина, выделяют молекулу, которая ухудшает способность жировой ткани накапливать глюкозу, что приводит к повышению уровня сахара в крови. В результате резистентности к инсулину у плода развивается сахарный диабет второго типа.

В другом испытании были получены доказательства того, что у людей протекают те же процессы. Исследователи выделили иммунные клетки из пуповинной крови беременных пациенток с дефицитом витамина D. Результаты показали аналогичные изменения в генах иммунных клеток и секретируемых молекулах, которые были ранее идентифицированы у мышей.

Открытие позволит разработать новые направления предотвращения и лечения диабета на основе модифицируемых факторов риска.