Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Суд оштрафовал лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова за дискредитацию армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

В мае на исполнителя составили административный протокол о дискредитации Российской армии. Что именно стало причиной для составления протокола, тогда не раскрывалось.

Как сообщает «Интерфакс», поводом для судебного разбирательства стало интервью артиста в мае 2022 года. В нем исполнитель заявлял, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм», а также рассказывал о том, что направляет Украине финансовую помощь.

В январе Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму и дискредитацию армии. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет России проверить высказывания музыканта. Гребенщиков уехал из России после 24 февраля 2022 года.

В начале июня сообщалось, что суд запретил распространять в России трек рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Ойда».