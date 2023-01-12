Депутат Хамзаев попросит проверить музыканта Гребенщикова на содействие терроризму

Лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму и дискредитацию армии РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет России проверить высказывания музыканта. Он отметил, что его внимание привлекло интервью, в котором Гребенщиков рассказал о своей финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу», — сказал депутат.

В беседе с «Народными Новостями» бывший депутат Госдумы Роман Худяков высказался за возбуждение уголовного дела против Гребенщикова. Он подчеркнул, что намерен обратиться в правоохранительные органы.

31 декабря Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Песни бардов».