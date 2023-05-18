Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:18, 18 мая 2023Культура

На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии России

На лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации Российской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Тверской суд Москвы поступило дело в отношении музыканта по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ему грозит штраф 50 тысяч рублей.

Что именно стало причиной для составления протокола, не раскрывается. Дата заседания суда пока не назначена.

В январе Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму и дискредитацию армии. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что попросит Следственный комитет России проверить высказывания музыканта. Гребенщиков уехал из России после 24 февраля 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия напомнила о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия
Utair допустила значительное сокращение вертолетного парка из-за санкций
Российский стоматолог назвала причину гниения зубов Джонни Деппа
Звезда «Уральских пельменей» высказался о погибшем в зоне спецоперации авторе
Названы сроки выпуска недорогого VR-шлема Apple
Стало известно о планах Костомарова работать после небольшого «тюнинга»
Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали за избиение жены
Япония и США договорились о дальнейших санкциях против России
На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии России
В МИД заявили о готовности России помочь турецким судам выйти из портов Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.