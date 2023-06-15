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19:13, 15 июня 2023Спорт

Международная ассоциация бокса подала апелляцию в CAS против МОК

IBA подала в CAS апелляцию на рекомендации МОК

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международная ассоциация бокса (IBA) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте CAS.

«Вместе с апелляцией IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока суд не вынесет решение. Началась арбитражная процедура», — заявили в организации. Отмечается, что приказ о временных мерах по этому делу опубликуют не раньше 21 июня.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Это решение приняли потому, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом бокс рекомендовали сохранить в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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    Андрей Стрельцов
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