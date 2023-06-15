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14:54, 15 июня 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде мороженого для некоторых людей

Диетолог Алексей Кабанов предупредил, что мороженое содержит много сахара и жира
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мороженое содержит много сахара и жира, предупредил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О вреде любимого миллионами людей летнего десерта он рассказал «Ленте.ру».

Он объяснил, что холодный десерт состоит преимущественно из сахара и жирного молока. Сочетание сладкого и животного жира вредит некоторым людям, например тем, у кого есть проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, отметил диетолог.

Чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению, жировой болезни печени, сахарному диабету II типа. Перебор в поглощении животных насыщенных жиров, которые входят в состав молока, приводит к увеличению уровня плохого холестерина. Один брикет мороженого превышает суточную норму потребления насыщенных жиров более чем в два раза

Алексей Кабановдиетолог

По его словам, тем, кто хочет сохранить здоровье, стоит снижать потребление добавленного сахара, который содержится во многих продуктах. При перекусе мороженым суточное потребление сахара с высокой вероятностью выйдет за верхние пределы нормы, предупредил диетолог.

То же, по словам Кабанова, касается животных жиров. «Они присутствуют везде. С утра выпили кофе с молоком, добавили на завтрак сосиску, пообедали супом на мясном бульоне. Как следствие — норма (до 10 процентов дневного рациона) по насыщенным жирам перекрыта. Порция мороженого вдобавок ускорит превышение нормы», — отметил он.

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Если сил или желания отказаться от мороженого нет, то, по мнению врача, лучше выбирать десерт на растительном молоке и с минимальным содержанием сахара.

Ранее Алексей Кабанов рассказал о пользе окрошки. Он назвал этот летний холодный суп кладезем витаминов.

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    Вера Владзиевская
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