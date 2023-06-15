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16:55, 15 июня 2023Наука и техника

Найден новый метод лечения аллергии

Cell Reports: обнаружен новый подход для лечения аллергии
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые из Университета Центральной Флориды нашли новый метод лечения аллергической астмы на основе деактивации рецепторов аллергена. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Предыдущие усилия специалистов в исследованиях по лечению аллергической астмы в основном были сосредоточены на воздействии на цитокины — пептидные молекулы, которые реагируют на аллерген и приводят к воспалению, а также к усиленному производству слизи и затрудненному дыханию. Обычно назначаемые препараты блокируют цитокины и антитела, ответственные за астматическую реакцию, но действуют они не сразу.

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Теперь исследователи обнаружили новый подход под названием LRC-TriCEPS, который идентифицирует рецепторы аллергена и предотвращает аллергическую реакцию. Он основан на клеточном белке LMAN1, роль в аллергии которого ранее не признавалась. В эксперименте было продемонстрировано, что аллергены клещей домашней пыли и LMAN1 могут связываться друг с другом на поверхности клеток, вызывая воспалительную или аллергическую реакцию. Также оказалось, что взаимодействие зависит от специфических молекул сахара маннозы с аллергенами, вызываемыми клещами домашней пыли.

Открытие потенциально может лечь в основу разработки новых препаратов для предотвращения аллергии, в том числе и в случае с другими распространенными аллергенами (пыльца и плесень), поскольку они так же модифицируются добавлением сахаров маннозы. На данный момент проводится еще одно исследование, которое позволит подтвердить связь других аллергенов и LMAN1.

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    Елена Апазиди
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