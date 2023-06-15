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17:24, 15 июня 2023Ценности

Парикмахер раскрыла действенные способы отрастить волосы

Парикмахер Стелла Чини рекомендовала включить в рацион яйца и ягоды для роста волос
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Rachel Coyne / Unsplash

Парикмахер Стелла Чини раскрыла действенные способы отрастить волосы. Соответствующая информация появилась в ее TikTok, который насчитывает более 235 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом stellamariacini рассказала, что массаж кожи головы положительно влияет на рост прядей за счет увеличения притока крови. «Чем больше крови проходит через вашу голову, тем больше фолликул получает кислорода и питательных веществ, а это способствует росту сильных, густых и здоровых волос», — пояснила Чини.

Помимо этого, специалистка порекомендовала включить в рацион куриные яйца, поскольку они являются источником белка и биотина, а также богатые витамином С ягоды. «Недоедание и строгие диеты могут очень сильно ограничить рост волос, поэтому убедитесь, что питаетесь сбалансированно», — уточнила эксперт.

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Кроме того, женщина напомнила о важности использования сывороток для волос. По ее словам, наиболее доступным вариантом станет аргановое масло, однако существуют и другие фармацевтические препараты для улучшения качества локонов. В заключение Чини посоветовала не перегревать волосы стайлерами и не окрашивать, чтобы отрастить максимально длинные и здоровые пряди.

В апреле жительницы Новосибирска, которые отрастили волосы длиной более метра, раскрыли секреты ухода за прической. Десятиклассница Диана Фахриддинова с 101-сантиметровыми волосами рассказала, что на самом деле ухаживать за ними несложно, однако данный процесс занимает много времени.

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    Екатерина Ештокина
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