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13:42, 18 апреля 2023Ценности

Россиянки с метровыми волосами раскрыли секреты ухода за прической

Жительницы Новосибирска с волосами длиной более метра рассказали секреты ухода за ними

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Жительницы Новосибирска, которые отрастили волосы длиной более метра, раскрыли секреты ухода за прической. Интервью на эту тему опубликовано на сайте KP.RU.

Десятиклассница Диана Фахриддинова с 101-сантиметровыми волосами рассказала, что на самом деле ухаживать за ними несложно, однако данный процесс занимает много времени. «Плюс поясница устает, когда волосы отжимаю (...). Летом мою голову за час до выхода, волосы сами высыхают. Зимой просто мою голову вечером, заворачиваю в полотенце и сушу», — призналась она.

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По словам девушки, она не соблюдает специальных диет и не принимает витамины для поддержания красоты волос. «Маски, бальзамы — мне часто бывает лень их наносить. Волосы сами растут. У мамы тоже длинные волосы — до самой поясницы. Я думаю, это у меня в нее», — предположила россиянка.

В то же время 26-летняя Варвара Крестьянова, чья длина волос составляет 130 сантиметров, в разговоре с журналистами заявила, что моет голову всего раз в три-четыре дня вечером, поскольку после этой манипуляции она сушит волосы около двух часов. «Шампуня трачу немного (...). Спреи и маски тоже не очень быстро заканчиваются», — уточнила она.

Собеседница издания считает секретом свой прически отсутствие воздействия на волосы высоких температур. Сибирячка не пользуется феном и утюжками, отдавая предпочтение естественной сушке. «Я не делаю высокие прически, потому что устаю от них. Хвост дает ощутимую нагрузку на шею. Самое оптимальное — коса», — заключила Крестьянова.

В мае 2021 года другая обладательница двухметровых волос раскрыла секрет их мытья. Украинка Алена Кравченко призналась, что моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.

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Майя Пономаренко
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