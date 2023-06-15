Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Блогерша Хлоя показала постройневшее лицо после нанесения макияжа

Популярная бьюти-блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,2 миллиона подписчиков.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом chloewaterz показала свою внешность до преображения. В ролике видно, что на шее юзерши присутствуют жировые складки, а ее длинные волосы уложены хаотично. «Это я без макияжа», — пояснила она.

Затем героиня публикации предстала перед зрителями после нанесения косметических средств. Так, она выровняла тон кожи, оформила брови, накрасила ресницы тушью и сделала контуринг. При этом в опубликованном видео ее лицо стало выглядеть значительно стройнее.

Кадр: @chloewaterz / TikTok

Ролик стал вирусным, набрав 1,2 миллиона просмотров. Подписчики оценили перевоплощение пользовательницы сети в комментариях под постом. «Два разных человека!», «Боже мой!», «Не могу поверить, что это ты», — восхитились они.

Ранее в июне самая татуированная женщина Британии показала лицо без макияжа после пластики. На размещенном снимке 35-летняя блогерша с рисунками по всему телу предстала в сером топе с длинными распущенными волосами оттенка блонд. При этом она не стала наносить косметику на кожу.

