Самая татуированная женщина Британии показала лицо без макияжа после пластики

Британка Бекки Холт с тату по всему телу показала лицо без макияжа после пластики

Англичанка Бекки Холт, которую называют самой татуированной женщиной Британии, показала лицо без макияжа после пластики. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 35-летняя блогерша с рисунками по всему телу предстала в сером топе с длинными распущенными волосами оттенка блонд. При этом она не стала наносить косметику на кожу. «Шесть месяцев моим новым глазам и носу», — подписала Холт снимок.

Кроме того, в сторис она продемонстрировала прежнюю внешность, сделав фото с того же ракурса. Видно, что в рамках хирургического вмешательства британке приподняли кончик носа, а также внешние уголки глаз, придав так называемый лисий взгляд.

В мае 2022 года Бекки Холт показала старые фото с чистой кожей. Британка позировала в откровенном виде, демонстрируя части тела без рисунков и бюст меньшего размера. Известно, что уроженка Чешира украсила рисунками 95 процентов своего тела, включая подмышки и гениталии. На трансформации своего тела, которые начались в 15 лет, она в сумме потратила 35 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, девушка несколько раз увеличивала грудь хирургическим путем.