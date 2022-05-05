«Самая татуированная женщина Британии» показала старые фото с чистой кожей

Украсившая тату 95 процентов тела британка Холт показала фото до перемен во внешности

Англичанка Бекки Холт, которую называют самой татуированной женщиной Британии, показала старые фото с чистой кожей. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

Известно, что 33-летняя уроженка Чешира украсила рисунками 95 процентов своего тела, включая подмышки и гениталии. На трансформации своего тела, которые начались в 15 лет, она в сумме потратила 35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,8 миллиона рублей). Кроме того, девушка несколько раз увеличивала грудь хирургическим путем, а также прибегла к ринопластике.

Холт поделилась архивными кадрами в блоге, чтобы продемонстрировать внешность до перемен. Британка позировала в откровенном виде, демонстрируя части тела без рисунков и бюст меньшего размера. «Никаких операций. Почти никаких татуировок. Тогда или сейчас, вот в чем вопрос?» — подписала она снимки.

При этом ранее героиня материала отмечала, что любит узоры на своей коже и на желает от них избавляться.

В марте сообщалось о манекенщике из Великобритании Сэмми Фэрроу (Sammy Farrow), который сделал 150 татуировок в течение шести лет и продемонстрировал свою внешность до перемен. Мужчина рассказал, что пристрастился к нанесению рисунков на кожу, когда ему исполнилось 18 лет. С тех пор он украсил себя десятками тату по всему телу, 23 из которых расположены на лице. При этом британец заявил, что смена стиля пошла ему на пользу.