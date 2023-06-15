Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:40, 15 июня 2023Ценности

Мелания Трамп прошлась по улице в платье за сотни тысяч рублей

Мелания Трамп прошлась по улице Нью-Йорка в платье Gucci за 268 тысяч рублей
СюжетЗемлетрясение в Армении:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп появилась на публике в платье люксового бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Page Six.

53-летняя супруга бывшего президента США Дональда Трампа прошлась по улице Нью-Йорка, направляясь к автомобилю. Для этого она выбрала белое расклешенное платье-рубашку с декоративными карманами на груди стоимость 3200 долларов (268 тысяч рублей).

Свой образ женщина дополнила многочисленными аксессуарами, в том числе белой сумкой французского бренда Hermès, поясом и солнцезащитными очками с леопардовым принтом. При этом Трамп сделала укладку на длинных волосах и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В ноябре 2022 года Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей. Для выхода в свет она выбрала черно-серое приталенное платье длины миди бренда Alexander McQueen за 1990 долларов (примерно 122 тысячи рублей). Манекенщица дополнила образ черными лодочками на высоких каблуках марки Christian Louboutin за 795 долларов (примерно 49 тысяч рублей) и сумкой Hermes Kelly.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    Российского мичмана осудили на два года по делу о пожаре на «Адмирале Кузнецове»
    В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard
    Раскрыто влияние разрушения Каховской ГЭС на объемы урожая в России
    Силуанов назвал главной задачей экономики России возвращение уехавших граждан
    В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом
    Захарова заявила о нежелании Украины идти на переговоры в угоду Западу
    Семилетний россиянин съел арбуз и умер в больнице
    На Украине рассказали о тестировании контрнаступления
    Захарова назвала условие использования Россией ядерного оружия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.