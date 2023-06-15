Мелания Трамп прошлась по улице в платье за сотни тысяч рублей

Мелания Трамп прошлась по улице Нью-Йорка в платье Gucci за 268 тысяч рублей

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп появилась на публике в платье люксового бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Page Six.

53-летняя супруга бывшего президента США Дональда Трампа прошлась по улице Нью-Йорка, направляясь к автомобилю. Для этого она выбрала белое расклешенное платье-рубашку с декоративными карманами на груди стоимость 3200 долларов (268 тысяч рублей).

Свой образ женщина дополнила многочисленными аксессуарами, в том числе белой сумкой французского бренда Hermès, поясом и солнцезащитными очками с леопардовым принтом. При этом Трамп сделала укладку на длинных волосах и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В ноябре 2022 года Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей. Для выхода в свет она выбрала черно-серое приталенное платье длины миди бренда Alexander McQueen за 1990 долларов (примерно 122 тысячи рублей). Манекенщица дополнила образ черными лодочками на высоких каблуках марки Christian Louboutin за 795 долларов (примерно 49 тысяч рублей) и сумкой Hermes Kelly.