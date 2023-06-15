64-летняя блогерша показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков

64-летняя блогерша Харра Браун показала фигуру с кубиками пресса в открытом купальнике

Блогерша Харра Браун показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 57 тысяч подписчиков.

64-летняя инфлюэнсерша с никнеймом harrahbrown предстала перед зрителями в белом открытом купальнике, состоящем из топа и трусов на низкой посадке. При этом женщина продемонстрировала подтянутую фигуру с шестью кубиками пресса. Свой образ Браун также дополнила мелкими локонами на волосах средней длины и макияжем в нейтральных оттенках.

«64 года, четверо взрослых детей и 2,5 года тренировок. Прийти в форму в этом возрасте можно только при наличии терпения, решительности и последовательности действий», — рассказала она.

Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Я даже в 20 не выглядел так хорошо, браво», «Я поражена! На вид вам максимум 52», «Вы выглядите просто потрясающе!» — заявили они.

Ранее в июне 67-летняя мать Ким Кардашьян Крис Дженнер показала фигуру в купальнике. Женщина предстала на размещенном снимке в слитном розовом купальнике с П-образным вырезом и надписью на груди. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками и взяла в руки белую чашку.